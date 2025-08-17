Trabzonspor, Kasımpaşa’ya Gidiyor Maç İçin

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul’a hareket etti. Bordo-mavililer, maç öncesindeki son hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanla tamamladıktan sonra, Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla İstanbul’a uçtu.

KAFİLEDE BULUNAN FUTBOLCULAR

Trabzonspor kafilesinde, kaleci Uğurcan Çakır’ın yanı sıra, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto ve Paul Onuachu yer aldı.

MAÇIN DETAYLARI

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yarın saat 21.30’da başlayacak olan bu karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.