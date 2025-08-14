Trabzonspor, Kasımpaşa’ya Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikasını basına açtı. Bu bölümde ısınma hareketleri yapan bordo-mavililer, ardından taktik çalışmalara geçtikleri antrenman ile hazırlıklarına devam ediyor.

SAKAT VE HASTA FUTBOLCULAR

Antrenmana katılamayan oyuncular arasında sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Paul Onuachu ile hastalığı bulunan Zubkov yer aldı. Onuachu’nun sağ diz dış yan bağlarında hafif bir zorlanma olduğu bildiriliyor. Bordo-mavili takım, bir sonraki antrenmanında hazırlıklarına devam edecek.