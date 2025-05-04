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Trabzonspor, Kasımpaşa’ya İstanbul’a gitti

TRABZONSPOR İSTANBUL’A GİTTİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı karşılaşma için İstanbul’a doğru yola çıktı. Bordo-mavililer, maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanla tamamladıktan sonra, özel bir uçakla Trabzon Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket etti.

KAFİLEDEKİ FUTBOLCULAR

Trabzonspor’un kafilesinde, Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Simon Banza ve Enis Destan gibi oyuncular yer aldı.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

Ancak kafilede, sakatlıkları süren Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Denis Draguş ile sarı kart cezası nedeniyle bulunmayan Pedro Malheiro bulunmuyor. Takım, zorlu maç için hazır bir şekilde İstanbul’a varmış durumda.

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