Trabzonspor, Kasımpaşa’yı 1-0 Yendi

MAÇIN ÖZETİ

Süper Lig’in ikinci haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve Trabzonspor, maçı 1-0’lık skorla kazanmayı başardı. Maçın ilk devresi, oldukça düşük bir tempoda geçti ve taraflar ilk yarıyı 0-0’lık eşitlikle tamamladı.

GALİBİYET GOLÜ

İkinci yarıda oyunun temposu artarken, Trabzonspor’un yeni transferlerinden Felipe Augusto, 75. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Augusto, Bordo-mavili formayla ligdeki ilk golünü bu maçta kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor, ligdeki ilk iki maçını da kazanarak puanını 6’ya çıkardı.

KASIMPAŞA’NIN PUANSIZ GİDİŞİ

Kasımpaşa ise bu maçta da puan alma şansını değerlendiremeyerek, ikinci yaptığı maçında da puansız kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise, Samsunspor deplasmanına gitmesi planlandığı maçı, Karadeniz ekibinin Avrupa maçı nedeniyle daha ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı.