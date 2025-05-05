Trabzonspor, Kasımpaşa’yla 1-1 berabere

SÜPER LİG’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürmeye devam ediyor. Ligin 34. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Kasımpaşa ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Halil Umut Meler’in yönettiği maçta Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

KASIMPAŞA İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Maçın 18. dakikasında Aytaç Kara’nın şutunda, Kasımpaşa’nın savunmasındaki Batagov’a çarpan top, yön değiştirerek ağlarla buluştu. Böylece Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında öne geçti ve soyunma odasına 1-0’lık skorla gitti.

Öte yandan Opta verilerine göre Trabzonspor, bu sezon Avrupa’nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeyen, korner kullanmayan, ofsayta düşmeyen ve faul yapmayan ilk takım olabiliyor. Bordo-mavili ekip, Süper Lig’de 2014-15 sezonundan bu yana bir ilk devreyi bu şekilde tamamlayan ilk ekip oldu.

48. dakikada Danylo Sikan, kaydettiği golle Trabzonspor’u beraberliğe taşıdı. Böylece bordo-mavili ekip, bulduğu ilk isabetli şutu gole çevirerek eşitliği sağladı.

Maçın son dakikalarında heyecan doruğa ulaştı. Trabzonspor’un 90. dakikada Banza ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Duraklama dakikalarında ise Kasımpaşa’dan Aytaç Kara’nın topu ağlara gönderdiği anda ofsayt bayrağı kalktı. Böylece maçta skor değişmedi ve 1-1 berabere sona erdi.

TRABZONSPOR’UN GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

1-1’lik sonuçla Trabzonspor puanını 46’ya çıkardı, Kasımpaşa ise 43 puana yükseldi. Bordo-mavili ekibin üç maçlık galibiyet serisi sona erdi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, ligdeki sıradaki maçında Galatasaray’ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Eyüpspor’u ağırlayacak.