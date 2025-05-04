Trabzonspor, Kasımpaşa’yla eksik oynayacak

KADRODAKİ EKSİKLER

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor’da kaptan kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncusu Stefan Savic, sakatlıkları sebebiyle kadroya dahil edilmedi. Trabzonspor, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde tamamladı. İstanbul’a hareket eden kafilede tedavileri devam eden Draguş, Hüseyin Türkmen, Folcarelli, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Uğurcan Çakır ve Savic’in yanı sıra kart cezalısı Malheiro da bulunmadı.

KAFİLE BİLGİLERİ

Kasımpaşa maçı için İstanbul’a 8 eksikle giden bordo-mavili kafilede 21 futbolcu yer aldı. Kamp kadrosunda bulunan isimler arasında, “Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Simon Banza ve Enis Destan” yer alıyor.

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır ve Stefan Savic’in sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Beşir, “Sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir. Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic’in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” dedi.

– TRABZON