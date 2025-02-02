Trabzonspor Kayseri Deplasmanında Beraberlikle Yetindi

MÜSABAKA HEYECANI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun coşkusu sürüyor. Ligin 22. hafta mücadelesinde, Sergej Jakirovic’in yönetimindeki Kayserispor, Şenol Güneş’in çalıştırdığı Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maç, hakem Ali Şansalan’ın düdüğü ile Kayseri Stadyumu’nda başlarken, iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen, maçta kazanan çıkmadı. Kritik mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

KIRMIZI KART ŞOKU

Trabzonspor’da Batista Mendy, 82 ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Bordo-Mavililer bu nedenle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla beraber Kayserispor, galibiyet hasretini 6 maça çıkararak 17 puanla 16. sırada yer aldı. Deplasmanda galibiyet alamayan Trabzonspor’un dış sahadaki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi ve 26 puanla 9. sırada konumlandı.