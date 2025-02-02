Trabzonspor, Kayserispor ile Berabere Kaldı

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonundaki heyecan devam ediyor. Ligin 22. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Sergej Jakirovic yönetiminde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş’in çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Ali Şansalan’ın düdüğüyle Kayseri Stadyumu’nda sahaya çıktı. İki takımın da ciddi pozisyonlar yakaladığı bu mücadelede, taraflar arasındaki skor eşitliği bozulmadı ve maç golsüz sona erdi.

KIRMIZI KART ALDI

Karşılaşmanın önemli anlarından biri de Trabzonspor oyuncusu Batista Mendy’nin durumu oldu. Mendy, 82 ve 86. dakikada gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu durum sonucunda Bordo-Mavililer, maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor’un galibiyet hasreti 6 maça çıkmış oldu ve 17 puanla 16. sırada yer buldu. Bu sezon deplasmanda galibiyet elde edemeyen Trabzonspor ise 10 maçtır kazanamıyor. Dış sahadaki bu kötü gidişat sonucunda 26 puana ulaştı ve 9. sırada konumlandı.