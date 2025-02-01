Trabzonspor, Kayserispor İle Berabere Kaldı

SÜPER LİG’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

2024-2025 sezonundaki Süper Lig heyecanı sürüyor. Ligin 22. hafta karşılaşmasında, Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor ile Şenol Güneş’in teknik direktörlüğündeki Trabzonspor, hakem Ali Şansalan’ın düdüğüyle Kayseri Stadyumu’nda bir araya geldi. İki takım da maç boyunca birçok pozisyona girdi, ancak sonunda kazanan çıkmadı. Kritik müsabaka, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

MENDY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trabzonspor’da Batista Mendy, 82. ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu durum, bordo-mavili ekibin maçı 10 kişi tamamlamasına neden oldu.

KAYSERİSPOR GALİBİYET HASRETİ YAŞIYOR

Bu sonuçla birlikte Kayserispor’un galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 17 puanla 16. sırada yer aldı. Öte yandan, bu sezon deplasmanda galibiyet elde edemeyen Trabzonspor’un dış sahada galibiyet hasreti 10 maça yükseldi. Trabzonspor, 26 puanla 9. sırada konumlandı.