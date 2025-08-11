Haberler

Trabzonspor Kocaelispor Maçı 0-0 Devam Ediyor

MAÇ DURUMU VE CANLI SKOR

Trabzonspor ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma 0-0 eşitlik ile sürüyor. Şu an canlı maç skoru ve goller aktif olarak takip ediliyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

Trabzonspor Kocaelispor maçı Bein Sports üzerinden canlı olarak izleniyor. Maçı takip edebilmek için Bein Sports platformunun kullanıcısı olmanız gerekiyor.

MAÇIN YERİ VE ZAMANI

Trabzonspor Kocaelispor karşılaşması bu akşam saat 21.30’da başladı. Maç, Trabzon’daki Papara Park Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ

