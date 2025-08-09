Haberler

Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. 11 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan karşılaşmanın hazırlıkları, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor.

ANTRENMAN DETAYLARI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, öncelikle dinamik ısınma egzersizleri yaptı. Ardından pas ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını ilerletti. Bordo-mavili ekip, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Eroğlu, Samsunspor Maçından Ders Çıkarmalıyız

Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası takımın gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı ve transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Mutlu

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Teknik direktör Thomas Reis, transfer ihtiyaçlarına vurgu yaptı ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerini açıkladı.

