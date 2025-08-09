Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. 11 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan karşılaşmanın hazırlıkları, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor.

ANTRENMAN DETAYLARI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, öncelikle dinamik ısınma egzersizleri yaptı. Ardından pas ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını ilerletti. Bordo-mavili ekip, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.