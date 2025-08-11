Trabzonspor, Kocaelispor’u 1-0 yendi

TRABZONSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI DEĞERLENDİRMELERİ

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftasında Kocaelispor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Tekke, 3 puanın kendileri için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

FAKTÖRLER VE İYİLEŞME ŞARTI

Tekke, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle 3 puan bizim için çok değerli. Maç öncesinde de belirttiğim gibi, bugün oyunun ötesinde 3 puana odaklanmamız gerek. İlk yarıda en az iki gol bulmamız gerekirdi. Rakipten yalnızca bir pozisyon verdik ve o da kalecimiz Uğurcan’ın güzel kurtarışıyla engellendi. İkinci yarıda, golden sonra baskılarımız yeterince iyi değildi. Bazı oyuncuların fiziksel durumu sebebiyle bekleme stratejisini benimsemek zorunda kaldık. Bu süreçte rakibin taç atışlarından oluşan tehlikeleri doğru yönetmemiz gerek. Bugün aldığımız 3 puan, camiamızın beklediği bir sonuçtu” ifadelerini kullandı.

SELÇUK İNAN’IN DEĞERLENDİRMESİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, oyuncularının mücadelelerinden dolayı takdir edilmesi gerektiğini belirtti. Yeni bir takım olduklarını ve uzun bir aradan sonra Süper Lig’e döndüklerini vurguladı. İnan, “Böyle zor bir deplasmanda bu mücadeleyi gösterebilmek gerçekten takdire şayan bir durum. İlk yarıda planladığımız oyunu tamamıyla sahaya yansıttık. Trabzonspor’un etkili olabileceği noktaları biliyorduk ve maçı istediğimiz gibi kontrol ettik. Bazı net pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıda yediğimiz golden sonra, oyuncularımın sonunda galibiyet için mücadele etmesi benim için çok önemliydi. Sonuç olarak, maçı kazanmak isteyen bir takım vardı ama Trabzonspor galip geldi. Onları tebrik ediyorum” dedi.