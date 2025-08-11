Trabzonspor, Kocaelispor’u 1-0 Yendi

TRABZONSPOR’UN BAŞARILI BAŞLANGICI

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Kocaelispor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor’un kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Papara Park’ta gerçekleşen maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “İyi bir maç oldu, bizim adımıza iyi de başlangıç yaptık. Top bizdeydi, topun hakimiyetine hep biz sahip olduk. Fazla pozisyon vermedik ve iyi de mücadele ettik. Genel itibarıyla bizim adımıza iyi bir maç oldu diye düşünüyorum.” dedi.

OLAIGBE’İN PERFORMANSI

Kendi performansı hakkında bir soru yanıtlayan Olaigbe, “Antrenmanları izlemeyi tercih ettim. Her zaman antrenmanlarda takımın nasıl hareket ettiğini ve neler yaptığını izlemeyi seçtim. Takımın oynadığı tarzı iyice öğrenmeye, hocamızı dinlemeye ve benden neler istediğini anlamaya çalıştım. Tabii ki takım arkadaşlarımın da tavsiyelerini dinleyerek adaptasyonum gerçekten bu kadar çabuk oldu.” şeklinde konuştu.

PAPARA STADI’NDAN ALINTILAR

Olaigbe, Papara Stadı’ndaki atmosfer konusunda ise, “İnanılmaz bir atmosfer oluşturmuş taraftarlarımız. Gerçekten desteklerini her an hissettik. Bizim aslında her maçta görmek istediğimiz enerji bu. Çünkü dolu stadyumda taraftarın desteğini arkanızda hissettiğinizde bu işinizi kolaylaştırıyor gerçekten. Bu atmosferi, bu enerjiyi her maçta stadımızda görebilmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

KİM NE SÖYLEDİ?

Kocaelisporlu futbolcu Anfernee Dijksteel, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, “Önümüzdeki maça daha çok çalışıp daha iyi hazırlanacağız. Takım olarak üzgünüz. Çünkü buradan Kocaeli’ye 1 puanla dönebilirdik ama bundan da bir şey öğrenip oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.