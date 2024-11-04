Trabzonspor Kongre Tarihleri Açıklandı

GENEL KURUL TARİHLERİ AÇIKLANDI
Trabzonspor Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul’un tarihlerini duyurdu. Genel Kurul, 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu’nda yapılacak.
YER VE SAAT BİLGİLERİ
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun 21-22 Kasım 2024 tarihinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon adresinde saat 10.00’da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu Trabzon adresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.