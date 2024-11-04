More
Spor

Trabzonspor Kongre Tarihleri Açıklandı

trabzonspor-kongre-tarihleri-aciklandi

GENEL KURUL TARİHLERİ AÇIKLANDI

Trabzonspor Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul’un tarihlerini duyurdu. Genel Kurul, 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu’nda yapılacak.

YER VE SAAT BİLGİLERİ

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun 21-22 Kasım 2024 tarihinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon adresinde saat 10.00’da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu Trabzon adresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bayraktar TB3’ten Yeni Uçuş Başarısı!

Baykar, milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3'ün 47., 48. ve 49. test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Uçuş toplamı 797 saate ulaştı.
Manşet

“Thomas Reis: Samsunspor’un Galibiyet Gururu”

Süper Lig 11. haftasında Samsunspor, ONVO Antalyaspor'u 2-0 yenerek galip geldi. Teknik Direktör Thomas Reis, bu başarıyı hak ettiklerini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.