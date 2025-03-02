Trabzonspor Konyaspor Maçına 5 Eksikle Gitti

TRABZONSPOR MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Trabzonspor, Tredyol Süper Lig’in 26. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasına 5 oyuncusunun yokluğunda gidiyor. Zubkov, Nwakaeme, Draguş, Folcarelli ve Enis Destan, sakatlıkları nedeniyle takım kadrosunda yer almadı. Bordo-mavililer, Konyaspor ile olan maçı için hazırlıklarını tamamladıktan sonra Konya’ya hareket etti.

UÇUŞ VE KAFİLE BİLGİLERİ

Trabzonspor, Türk Hava Yolları’nın (THY) özel uçağı ile 16.30 sıralarında Konya’ya gitti. Kafilede toplamda 21 futbolcu yer aldı. Sakatlıkları süren oyuncular nedeniyle bazı eksikler mevcut. Trabzonspor’un Konyaspor karşısındaki maç kafilesinde şu isimler bulunuyor: “Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçi, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Visca, Simon Banza ve Danylo Sikan.”