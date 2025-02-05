Trabzonspor Kupada İskenderunspor’a Takıldı

MAÇ DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ikinci müsabakasında Trabzonspor, deplasmanda Nesine 2. Lig temsilcisi İskenderunspor ile karşılaştı. Fuat Tosyalı Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadele, 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

GOLLERİN DAĞILIMI

Trabzonspor, maçta 50. dakikada Batagov’un kaydettiği golle öne geçti. Daha sonra takım 70. dakikada Enis Destan’ın attığı golle farkı artırma şansı buldu. İskenderunspor ise maçta etkili bir performans sergileyerek 27. ve 55. dakikalarda Muhammet Beşir ile iki gol buldu.

PUAN DURUMU

Elde edilen bu sonuçla Trabzonspor gruptaki puanını 4’e çıkardı. İskenderunspor ise puanını 2’ye yükseltme başarısı gösterdi.