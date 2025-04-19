Trabzonspor Kupasını Aldı, Tebrikler!

BASKETBOLDA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Türkiye Basketbol Ligi’nde normal sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi’ne yükselmeyi daha önce garantilemişti. Trabzon ekibi, Çağdaş Bodrum Spor’a karşı deplasmanda gerçekleştirdiği son maçta 78-55’lik bir galibiyetle kupasına kavuştu.

KUPA TESLİM TÖRENİ

Bodrum Spor Salonu’ndaki maç sonrası Trabzonspor’a kupası Doğan Başar tarafından takdim edildi. Bu önemli günde madalyaların verilişi ise Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Çağatay Özdoğru ve Alper Arıkoğlu tarafından gerçekleşti. Maç sırasında Çağdaş Bodrum Spor taraftarı, Trabzonspor’u alkışlarla uğurlarken, kendi takımlarına da gösterdikleri mücadele nedeniyle büyük destek verdiler.