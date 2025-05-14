Trabzonspor Kupasız Kaldı, Tekke Başaramadı

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE İLE KUPA BAŞARISI YAKALANAMADI

Trabzonspor, ligin 28. haftası öncesinde Fatih Tekke’yi teknik direktör olarak atadı. Ancak, 64 gün süren bu görev döneminde kupa başarısı elde edemedi. 2006 yılında 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya’nın Zenit Kulübüne transfer olan Fatih Tekke, 19 yıl aradan sonra bordo-mavili takıma geri döndü. Bu süreçte, teknik direktörlük görevinden beklentisi olan kupa mutluluğunu yaşayamadı. 11 Mart’ta Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Tekke, Galatasaray ile oynanan finalde 3-0’lık bir mağlubiyetle kupayı kaldıramadı.

ÇEYREK VE YARI FİNAL BAŞARISI

Fatih Tekke, Trabzonspor ile çeyrek final ve yarı final mücadelelerinde başarılı bir performans sergiledi. Bordo-mavili takım, Tekke yönetiminde Sipay Bodrum FK ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasını uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Göztepe’yi 2-0 yenerek finale gitme başarısını gösterdi.

DOĞAN DÖNEMİNDE KUPA HEDEFİ GERÇEKLEŞMEDİ

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde kupa başarısını elde edemedi. Başkanlık döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, ardışık iki sezon boyunca Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupa mutluluğunu yaşayamadı.