Trabzonspor’la Hüseyin Türkmen Ayrıldı

AÇIKLAMADA YER ALAN DUYURULAR

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: “Uzun yıllar boyunca Trabzonspor armasını büyük bir özveriyle temsil eden profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen ile yollarımızı karşılıklı anlaşma sonucu ayırmış bulunuyoruz. Hüseyin Türkmen, kulübümüzle birlikte 2021–2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2019–2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, ayrıca 2020 ve 2022 Türkiye Süper Kupası zaferlerinde kadroda yer alarak tarihimizdeki önemli başarılara tanıklık etmiş ve bu başarıların bir parçası olmuştur. Hüseyin Türkmen’e, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.”

Trabzonspor’da dün de Serkan Asan ile yollar ayrılmıştı.