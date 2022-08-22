Trabzonspor maçına Hollandalı hakem

Trabzonspor’un UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak olan karşılaşmada Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jochem Kamphuis olacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 23 Ağustos Salı günü saat 19.00’da ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.

Antrenman öncesi teknik direktörü Abdullah Avcı ve Abdülkadir Ömür saat 17.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

FC Kopenhag ise 23 Ağustos Salı günü saat 19.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.

Antrenman öncesinde saat 18.45’te Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır. Trabzonspor’da futbolcular günü izinli olarak geçirecek.