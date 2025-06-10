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Trabzonspor, Malheiro’nun Al Wasl’a Transferini Duyurdu

Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcu Pedro Malheiro’nun Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl’a transfer olduğunu resmen açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul’a ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) iletilen açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun, Al Wasl FC’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Al Wasl FC, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon dolar ödeme yapacaktır. Ayrıca Al Wasl FC, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1 milyon dolar ile futbolcunun başka bir kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15’ini ödeyecektir.” ifadeleri yer aldı.

AL WASL KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Al Wasl Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusuyla 4 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu gelişme, iki kulüp arasında yapılan anlaşmanın ardından gerçekleşti ve Pedro Malheiro, yeni takımıyla yeni bir başlangıç yapacak.

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