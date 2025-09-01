Trabzonspor, Mendy’nin Sevilla’ya transferini duyurdu

BATISTA MENDY’NİN SEVILLA’YA GEÇİCİ TRANSFERİ

Trabzonspor, profesyonel futbolcusu Batista Mendy’nin, 2025-2026 futbol sezonu için Sevilla Kulübü’ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi. Bordo-mavili kulüp, bu durumu Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu. Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Batista Mendy’nin, Sevilla Kulübü’ne transferi konusunda Sevilla Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır” ifadesine yer verildi.

TRANSFERİN DETAYLARI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş’den KAP’a yapılan açıklamada geçen bilgiler şu şekilde aktarıldı: “Profesyonel futbolcumuz Batista Adelino Mendy’nin, Sevilla FC’ye satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sevilla FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 250,000-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Sevilla FC, Kulübümüze, 7,000,000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Sevilla FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 250,000-EUR ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10’unu ödeyecektir.”