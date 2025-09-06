Trabzonspor, Onana İçin Teklif Yükseltti

UĞURCAN ÇAKIR’IN AYRILIĞI SONRASI KALECİ ARAYIŞLARI

Uğurcan Çakır’ın takımdan ayrılmasıyla birlikte kaleci arayışlarını devam ettiren Trabzonspor, dikkatini İngiltere’ye çevirdi. Yağız Sabuncuoğlu’ndan alınan bilgiye göre, Trabzonspor, Manchester United’da forma giyen Andre Onana’yı transfer etmek için yeni bir girişimde bulundu. Bordo-mavililerin, Kamerunlu kaleci için İngiliz kulübüne yaptıkları teklifleri artırdığı bildirildi. Ayrıca, Andre Onana, Manchester United’daki formasını tamamen kaybetti. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon düzenlenen resmi maçlarda milli kalecimiz Altay Bayındır’ın yedeği olarak sahaya çıktı.

ONANA’NIN AYRILIĞI NEDENİYLE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Manchester United’ın genç kaleci Senne Lammens’i transfer etmesi, Onana’nın kulüpten ayrılacağına yönelik kesin bir beklentiyi beraberinde getiriyor. Bu durum, İngiliz ekiplerinde Onana’nın ayrılığına dair kesin bir görüş oluşturuyor. Trabzonspor ise bu transferde son derece istekli ve transferi tamamlamayı hedefliyor.