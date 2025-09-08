Trabzonspor, Onana İle Anlaşma Sağladı

ONANA İLE ANLAŞMA SAĞLANDIĞI İDDİASI

Karadeniz temsilcisinin, Premier Lig’de mücadele eden Manchester United’da oynayan deneyimli kaleci Andre Onana ile anlaşma sağlandığına dair bilgiler gündeme geldi. Onana’nın transferi ile birlikte Trabzonspor’un kalesindeki önemli bir boşluğun doldurulması bekleniyor. Kulüp, bu sürpriz hamleyle dünya çapında tanınan bir futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE İMZA SÜRECİ

İddialara göre, resmi olarak duyurulmasa da kulübe yakın kaynaklar, 28 yaşındaki kalecinin perşembe günü özel bir uçakla Trabzon’a geleceğini, burada sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeye imza atacağını öne sürdü. Futbola Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, sonrasında Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda kendini gösterme fırsatı buldu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finaline ve Inter ile finalde oynadıktan sonra, 2023-24 sezonunun başlangıcında Manchester United’a transfer olmuştu.

TECRÜBELİ KALECİYLE MEMNUNİYET

Ayağını iyi kullanabilmesi ve oyunu geriden kurma becerisiyle tanınan Onana, uzun süredir Kamerun Milli Takımı’nın birinci kalecisi olarak da görev yapıyor. Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleci için pek çok alternatif değerlendirmişti. Bordo-mavili kulübün bu kariyerli ismi hedeflemesi, taraftarlar arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Uğurcan’ın ayrılığı sonrası, kaleyi böylesine önemli bir tecrübeye emanet etme düşüncesi, yeni sezon için umutları artırdı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sosyal medyada gündem olan transfer iddiaları sonrası Trabzonspor taraftarları, kulüpten resmi bir açıklama gelmesini dört gözle bekliyor. Bordo-mavili futbolseverlerin, Onana’nın takıma katılması halinde yeni sezonda önemli katkılar sağlayacağına dair inancı oldukça yüksek.