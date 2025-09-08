Trabzonspor, Onana İle Anlaşma Sağladı

TRABZONSPOR’UN YENİ KALECİSİ ANDRE ONANA

Trabzonspor, kaleci transferinde dünyaca tanınan bir ismi kadrosuna katmayı başardı. Bordo-mavililerin, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’da görev yapan Kamerunlu kaleci Andre Onana ile anlaştığı bildirildi. Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olmasına rağmen, kulübe yakın kaynaklar 28 yaşındaki kalecinin perşembe günü özel bir uçakla Trabzon’a geleceğini belirtiyor. Onana’nın sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili ekip ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

ONANA’NIN KARİYERİ VE GEÇMİŞİ

Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında adım atan Onana, sonrasında Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda ismini duyurmayı başardı. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen Onana, Inter ile de Şampiyonlar Ligi finalinde yer aldı. Deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başlangıcında Manchester United’a transfer olmuştu. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla tanınan Onana, Kamerun Milli Takımı’nın da uzun yıllardır kaleciliğini yapıyor.