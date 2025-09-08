Trabzonspor, Onana İle Anlaşma Sağladı

TRANSFERE DAİR KONUŞULAN ANLAŞMA

Trabzonspor’un, Manchester United’ta forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile prensipte bir anlaşma sağladığı bilgisi geldi. Bordo-mavililer, kaleci transferinde uluslararası alanda tanınan bir ismi kadrosuna katıyor. Trabzonspor’un, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da görev yapan Andre Onana ile anlaştığı iddia edildi. Resmi bir açıklama olmasa da, kulübe yakın kaynaklar, 28 yaşındaki kalecinin perşembe günü özel bir uçakla Trabzon’a geleceğini ifade ediyor. Onana’nın sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

LA MASIA’DAN TÜM DİNLERE YAYILAN BAŞARI

Andre Onana, kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayarak futbol dünyasında adını duyurdu. Sonrasında Ajax’a transfer olan kaleci, burada Şampiyonlar Ligi yarı finali oynadı. Daha sonra Inter ile Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele etti. 2023-24 sezonunun başında ise Manchester United’a imza attı. Ayağını etkin kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla dikkat çeken Onana, uzun yıllardır Kamerun Milli Takımı’nın kalesini koruyor.

UGURCAN’IN AYRILIĞINDAN SONRA YENİ ARAYIŞLAR

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleci pozisyonu için birçok aday gündeme geldi. Bordo-mavililerin, dünyaca ünlü kaleci Andre Onana’yı düşündüğü bilgisi taraftarlar arasında memnuniyet yarattı. Uğurcan’ın takımdan ayrılmasının ardından böyle kariyer sahibi bir ismin gündeme gelmesi, camiada yeni sezon için umutları artırdı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Sosyal medyada yayımlanan iddiaların ardından Trabzonspor taraftarı, kulüp tarafından yapılacak resmi açıklamayı dört gözle bekliyor. Taraftarlar, deneyimli bir kalecinin transferinin yeni sezonda takıma önemli katkı sağlayacağı kanaatinde birleşiyor.