Trabzonspor, Onana İle Anlaştı

TRABZONSPOR’UN KALENİNİ ANDRE ONANA DOLDURACAK

Süper Lig’in güçlü ekibi Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın eksikliğini Manchester United’dan gelen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile gidermeye hazırlanıyor. Bordo-mavili takım, Kamerunlu file bekçisinin kiralık transferi için Manchester United ile ve oyuncu ile anlaşma sağladı. Trabzonspor, bu transferde Manchester United’a kiralama ücreti ödemeyecek. Yapılan sözlü anlaşmaya göre, sözleşmede satın alma opsiyonu da yer almayacak.

ONANA PERŞEMBE GÜNÜ TRABZON’DA OLACAK

Kamerunlu kaleci Andre Onana, perşembe günü saat 14:00’te ailesiyle birlikte Trabzon’a ulaşacak. Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, oyuncuyu Fenerbahçe mücadelesinde sahaya sürmeyi planlıyor. Andre Onana, Manchester United’daki şansını kaybetti ve bu sezon oynanan resmi maçlarda milli kalecimiz Altay Bayındır’ın yedeği konumunda oldu.