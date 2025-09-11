Trabzonspor, Onana İle Kaleci Buldu

TRANSFER İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın yerini doldurmak için Manchester United’dan Andre Onana ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili takım, Kamerunlu kalecinin kiralık transferi için Manchester United ve oyuncu ile mutabakat sağladı. Trabzonspor, Andre Onana’nın transferini kiralama şekli ile gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIK

Kamerunlu kalecinin bugün saat 16.00 – 16.30 civarında ailesiyle birlikte Trabzon’a gelmesi bekleniyor. Eğer Fenerbahçe maçında görev verilirse, Andre Onana sahada yer alacak.

Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında futbol hayatına başlayan Onana, sonrasında Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda kendini gösterdi. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen kaleci, Inter ile de Şampiyonlar Ligi finali tecrübesi yaşadı. 2023-24 sezonunun başlangıcında Manchester United ile sözleşme imzalayan Onana, ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla tanınıyor. Aynı zamanda uzun yıllardır Kamerun Milli Takımı’nın kalesini koruyor.