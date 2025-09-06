Haberler

Trabzonspor, Onana’yı kiralayacak

TRANSFERDE MUTLU SON

Uğurcan Çakır’ın takımdan ayrılmasıyla kaleci arayışlarına devam eden Trabzonspor, mutlu sona yaklaşıyor. Süper Lig ekibi Trabzonspor, 29 yaşındaki Nijeryalı kaleci Andre Onana’nın kiralık transferi için Manchester United ile sözlü bir anlaşmaya vardı. Karadeniz temsilcisi, bu transferde Manchester United’a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Yapılan sözlü anlaşmaya göre, sözleşmede satın alma opsiyonu da yer almayacak.

ONANA TRABZONSPOR’A KATILIYOR

İki kulübün anlaşmasının ardından Andre Onana da Trabzonspor’a transfer olmayı kabul etti. Bordo-mavililer, Onana’nın temsilcisiyle sözleşme görüşmelerine başlamış durumda. Onana, Manchester United’da formasını tamamen kaybetmiş durumda. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon oynanan resmi müsabakalarda milli kalecimiz Altay Bayındır’ın yedeği olabiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Afad, Afganistan’a Çadır ve Yardım Gönderdi

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde deprem sonrasında 150 çadır ve gıda-hijyen malzemeleri bölgeye gönderildi.
Haberler

Kırıkkale’de 836 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yorgan arasında gizlenmiş 836 sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.