Trabzonspor, Onana’yı kiralayacak

TRANSFERDE MUTLU SON

Uğurcan Çakır’ın takımdan ayrılmasıyla kaleci arayışlarına devam eden Trabzonspor, mutlu sona yaklaşıyor. Süper Lig ekibi Trabzonspor, 29 yaşındaki Nijeryalı kaleci Andre Onana’nın kiralık transferi için Manchester United ile sözlü bir anlaşmaya vardı. Karadeniz temsilcisi, bu transferde Manchester United’a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Yapılan sözlü anlaşmaya göre, sözleşmede satın alma opsiyonu da yer almayacak.

ONANA TRABZONSPOR’A KATILIYOR

İki kulübün anlaşmasının ardından Andre Onana da Trabzonspor’a transfer olmayı kabul etti. Bordo-mavililer, Onana’nın temsilcisiyle sözleşme görüşmelerine başlamış durumda. Onana, Manchester United’da formasını tamamen kaybetmiş durumda. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon oynanan resmi müsabakalarda milli kalecimiz Altay Bayındır’ın yedeği olabiliyor.