Trabzonspor, Onana’yı Kiralıyor

GALATASARAY’A TRANSFER SONRASI YENİ GURBETÇİ

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ı Galatasaray’a göndermesinin ardından boş kalan kaleci pozisyonunu Manchester United’dan Kamerunlu file bekçisi Andre Onana ile dolduruyor. Bordo-mavili ekip, Onana’nın kiralık transferi için Manchester United ile ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, Onana’yı bir yıl boyunca kiralayacak.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMİYOR

Trabzonspor, Andre Onana için Manchester United’a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Kamerunlu kaleci, perşembe günü ailesiyle birlikte Trabzon’a gelecek ve sağlık kontrolüne girecek. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak olan Onana, görev verilmesi durumunda pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak maçta sahada olacak.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Onana’nın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız kalecinin Manchester United ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.