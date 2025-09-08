Trabzonspor Onana’yla Anlaştı. Fenerbahçe Maçı!

TRABZONSPOR’DA HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, milli araya girerken topladığı 10 puanla dikkat çekiyor. Bordo-mavililerin Galatasaray tarafından Uğurcan Çakır’ın rekor bir bonservis bedeliyle kadroya katılması, transfer hareketliliğini artırdı.

ONANA’NIN TRANSFERİ

Uğurcan Çakır’ın 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Galatasaray’a transferinin ardından, Trabzonspor’un Manchester United’dan Andre Onana’yı gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-mavililerin, Onana için 1 yıllığına kiralama gerçekleştireceği ve bu süreçte İngiliz ekibine herhangi bir ücret ödemeyeceği aktarıldı. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmayacak.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ HEDEFİ

Trabzonspor’un Onana transferini, 14 Eylül’de oynanacak Fenerbahçe maçına yetiştirmek istediği bilgisi de haberde yer aldı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun son dakika duyurusuna göre, deneyimli kaleci Andre Onana, Trabzonspor’un teklifini kabul etti. Onana’nın bu hafta içinde Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.