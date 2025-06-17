Trabzonspor Onvo ile Anlaşma Yaptı

ANLAŞMA DETAYLARI

Trabzonspor Kulübü, Onvo ile bir forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imza töreni, İstanbul’da yer alan Zorlu Raffles Otel’de gerçekleştirildi. Törene Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca katıldı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞMELER

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında Şenol Güneş’in durumu hakkında soruları yanıtladı. Doğan, Şenol Güneş’in kulüpten ayrılmak istediğini ifade ederek, “Geçenlerde de cevap verdim. Sayın Şenol Güneş ile sürekli görüşüyoruz. Kendisi bize bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Şu anda kulüp içerisinde çalışmanın kendisine uygun olmayacağını düşünüyor. Biz de bunu saygıyla karşıladık. Haftanın 2-3 günü görüşüyoruz. Bir problemimiz yok. Şenol Güneş büyük bir Trabzonspor sevdalısı. Kendisiyle her zaman güzel çalıştık. Konu bundan ibaret.” dedi.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ VE TEKKE’YE GEÇİŞ

Geride kalan sezon Trabzonspor’u çalıştıran Şenol Güneş, Fatih Tekke’nin teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte futbol direktörlüğü pozisyonuna atanmıştı. Bu geçiş, kulüp içinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.