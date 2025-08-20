Trabzonspor, Oulai İçin Anlaşma Sağladı

TRABZONSPOR’UN YENİ TRANSFERİ

Trabzonspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Ravynel İnao Oulai’nın transferini KAP’a bildirdi. Bordo-mavili kulüp, genç futbolcu ile 5 yıllık bir sözleşme imzalandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile duyurdu. Kulüpten gelen duyuruda, “Profesyonel futbolcu Christ Ravynel İnao Oulai’nin, kulübümüze transferi konusunda SC Bastia Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır” ifadesi kullanıldı.

TRANSFER DETAYLARI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından KAP’a yapılan açıklamada ise, “Profesyonel futbolcu Christ Ravynel İnao Oulai’nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Bastia Kulübü’ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir” denildi. Anlaşma kapsamındaki futbolcuya, 2025-2026 sezonu için 400 bin avro, 2026-2027 sezonu için 450 bin avro, 2027-2028 sezonu için 500 bin avro, 2028-2029 sezonu için 600 bin avro ve 2029-2030 sezonu için 650 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

GİYİLECEĞİ FORMANIN NUMARASI

SC Bastia’da sergilediği performansla kendine dikkat çeken genç oyuncu, Trabzonspor’un gelecekteki yapılanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Oulai, Trabzonspor’da 42 numaralı formayı giyecek.