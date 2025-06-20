Trabzonspor, Paul Onuachu için Anlaştı

TRANSFERE DAİR ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor, eski futbolcusu Paul Onuachu’nun transferi konusunda Southampton ile yaklaşık 8 milyon euro değerinde bir anlaşma yaptı. Transferin yakın bir zamanda resmi olarak duyurulması bekleniyor. Onuachu’nun Trabzonspor’a katılıp katılmadığı merak konusu oldu. Fabrizio Romano’nun haberine göre; Trabzonspor, Southampton’ın Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu için Premier Lig ekibi ile 8 milyon euro civarında bir bedel belirledi. Haberin devamında, kişisel şartlar üzerine görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması öngörülüyor.

DEVAM EDEN GÖRÜŞMELER

Trabzonspor’un başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Onuachu’nun transferine dair yaptığı açıklamada, “Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezonda Southampton forması giyen Onuachu, 28 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Trabzonspor’da ise 21 maçta görev alan 31 yaşındaki golcü, Bordo-mavililerle 15 kez rakip ağları sarsmayı başardı.