Trabzonspor, Paul Onuachu’yu alıyor

PAUL ONUACHU TRANSFERİNDE MUTLU SON

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, uzun süredir üzerinde durduğu Paul Onuachu transferinde sonuç alıyor. Fabrizio Romano’nun haberine göre; Trabzonspor, Southampton’ın Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için Premier Lig ekibi ile yaklaşık 8 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Haberde, kişisel şartlar üzerinde görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Transferin yakın zamanda resmileşmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuachu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezonda Southampton’da 28 resmi karşılaşmaya çıkan Onuachu, bu süre zarfında 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Trabzonspor’da ise 21 maça çıkan 31 yaşındaki golcü, Bordo-mavililerle birlikte 15 gol kaydetti.