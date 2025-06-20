Trabzonspor, Paul Onuachu’yu alıyor

TRANSFER ÇALIŞMALARINDA MUTLU SON

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig takımı Trabzonspor, uzun süredir yürüttüğü Paul Onuachu transferinde başarılı olmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano’nun verdiği bilgiye göre; Trabzonspor, Southampton’ın Nijeryalı forveti Paul Onuachu ile 8 milyon euro civarında bir bedel karşılığında anlaştı. Haberde, kişisel şartlar konusunda görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Transferin kısa bir süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuachu’nun transferi hakkında yaptığı açıklamada, “Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız.” ifadelerine yer verdi.

POL ONUACHU’NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Southampton’da 28 resmi maçta görev alan Paul Onuachu, 4 gol ve 1 asistlik bir performans gösterdi. Trabzonspor forması ile 21 maçta sahne alan 31 yaşındaki golcü isim, Bordo-mavililerle birlikte rakip kalelere 15 gol bıraktı.