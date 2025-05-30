Trabzonspor Paul Pogba’yı Düşünüyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’de takımlar yeni sezon için transfer faaliyetlerine hızla girişti. Doping cezası yüzünden uzun yıllardır sahalardan uzak kalan ünlü futbolcu Paul Pogba’nın Trabzonspor’a transfer olacağına dair iddialar gündeme geldi. Trabzonspor’a transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merak ediliyor. Birçok kulüp, kadrolarını güçlendirmek amacıyla yıldız oyuncularla görüşmelere başladı.

PAUL POGBA İDDİALARI

Dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba’nın Trabzonspor’a transfer olacağına dair spekülasyonlar arttı. Fransız orta saha oyuncusu şu an için Trendyol Süper Lig’in ekiplerinden Trabzonspor’un gündeminde yer alıyor. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildi. Trabzonspor’un transfer çalışmalarına başlamasıyla birlikte, Paul Pogba ile beraber birçok futbolcu menajerler tarafından kulübe sunuldu.

Yönetim, Pogba transferine ilişkin henüz kesin bir karar almadı. SporX’te çıkan habere göre, bordo-mavililer Paul Pogba hakkında net bir geri dönüş sağlamadı. Böylece Paul Pogba’nın Trabzonspor’a transfer olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor.