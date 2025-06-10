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Trabzonspor, Pedro Malheiro’ya Teşekkür Etti

TEŞEKKÜR MESAJI

Trabzonspor Kulübü, Al Wasl takımına transfer olan Portekizli futbolcu Pedro Malheiro için bir teşekkür mesajı yayınladı. Bordo-mavili takımın resmi internet sitesinde yer alan mesajda, “Kısa sürede hem sahadaki disiplini hem de karakteriyle iz bırakan Pedro Malheiro’ya, kulübümüze sunduğu emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.” denildi.

DESTEK VE BAŞARI DİLEĞİ

Mesaj, Malheiro’nun Trabzonspor’daki performansına vurgu yaparak, futbolcunun gelecekteki kariyerinde de başarılar dilemekte. Kulüp, oyuncunun kısa süre içinde büyük bir etki bıraktığını belirtiyor.

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