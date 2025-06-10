Trabzonspor, Pedro Malheiro’ya Teşekkür Etti

TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLANDI

Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcu Pedro Malheiro’nun Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Wasl takımına transfer olmasının ardından bir teşekkür mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Kısa sürede hem sahadaki disiplini hem de karakteriyle iz bırakan Pedro Malheiro’ya, kulübümüze sunduğu emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.” ifadesi yer aldı.

BAŞARILAR DİLENİYOR

Bu mesaj, Malheiro’nun kulüpteki katkılarını vurgularken, futbolcuya yeni kariyerinde başarı dilekleri de sunuyor. Pedro Malheiro, kısa süre içinde Trabzonspor taraftarlarının gönlünde yer edindi ve profesyonel kişiliğiyle dikkat çekti. Kulüp, bu süreçte gösterdiği performanstan dolayı kendisine bir kez daha teşekkür etti.