Trabzonspor, Pedro Malheiro’yu Al Wasl’a gönderdi

TRANSFER AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü, Portekizli oyuncusu Pedro Malheiro’nun Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Al Wasl takımına transfer olduğunu duyurdu. Kulübün Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen bildirim, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandı. Açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun, Al Wasl FC’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” denildi.

MALİ DETAYLAR

Açıklamanın devamında, Al Wasl FC’nin Trabzonspor’a sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon dolar ödeyeceği belirtildi. Ayrıca, Al Wasl FC’nin kulübe, şarta bağlı bonus olarak 1 milyon dolar ile Malheiro’nun başka bir kulübe transferi durumunda elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15’ini ödeyeceği aktarıldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Al Wasl Kulübü ise yaptığı duyuruda, savunma pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık bir sözleşme imzaladığını bildirdi.