Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk raporlarını açıkladı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 5-0 mağlup olan Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürattan PFDK’ya sevk edildi. Alınan sevk kararları şu şekilde:

“1- Trabzonspor A.Ş. Kulübü’nün 09.11.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- Kayserispor Kulübü’nün 10.11.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- Bursaspor Kulübü’nün 11.11.2018 tarihinde oynanan Bursaspor-Kasımpaşa A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

TRT