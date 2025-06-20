Trabzonspor, Pina’yı transfer etti

TRANSFERDE MUTLU SON

Pedro Malheiro’yu bonservisiyle takımından gönderen Süper Lig takımı Trabzonspor, yeni sağ bekinde istediği sona ulaştı. Trabzonspor, Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina’yı transfer ettiğini resmi olarak duyurdu. Bordo-Mavililer, transferi dünyada ilk olarak NFC Teknolojisini kullanarak gerçekleştirdi.

İMZA VE GELİŞ TARİHİ

Karadeniz ekibi, oyuncuyla 3+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Pina’nın bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Geride kalan sezon Estoril’de 31 maça çıkan Pina, bu süreçte 2 gol atmayı başardı ve 4 asist yaptı. 22 yaşındaki sağ bekin piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak belirleniyor.