Trabzonspor, PSG’den Renato Sanches’i istiyor

TRANSFERE HAZIRLANAN ADIMLAR

Süper Lig’in güçlü temsilcisi Trabzonspor, kadrosuna Bastia’dan gelen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai’yi ekledikten sonra başka bir transfer için çalışmalara başladı. L’Equipe’nin verdiği bilgilere göre, Trabzonspor, orta saha takviyesi için Paris Saint-Germain’le temas kurdu.

RENATO SANCHES İÇİN GÖRÜŞMELER

Yapılan haberde, Trabzonspor’un Renato Sanches’i kiralamak için PSG’ye bir teklif sunduğu ifade edildi. Bordo-mavililerin Fransız kulübü ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtilirken, Trabzonspor’un oyuncunun yıllık maaşının yarısını karşılamayı planladığı da kaydedildi.

Diğer bir yandan, spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Renato Sanches’in menajeri, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul’a geldi. 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Benfica’da kiralık olarak 21 maçta görev yapmış ve 1 gol atma başarısı göstermişti.

Martyna Kaminska Müslüman Oldu

Adana’da Polonya vatandaşı Martyna Kaminska, düzenlenen bir merasimle Müslüman oldu. İslam’a ilgisi, özellikle Fas ve Moritanya’daki Müslümanlarla tanışmasıyla gelişti.
Erdem, Turizmde İşbirliğinin Önemini Vurguladı

Alanya'da basın toplantısı düzenleyen ALTSO Başkanı Eray Erdem, turizmin geleceği için birlikte çalışmanın gerekliliğini vurguladı ve zarar veren işletmelere karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

