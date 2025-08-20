Trabzonspor, PSG’den Sanches’i istiyor

TRABZONSPOR’DAN YENİ TRANSFER GİRİŞİMLERİ

Süper Lig’in büyük takımlarından Trabzonspor, kadrosuna Bastia’dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai’yi ekledikten sonra bir başka transfer için çalışmalara başladı. L’Equipe’nin verdiği bilgilere göre, Trabzonspor, orta saha transferi konusunda gözünü Paris Saint-Germain’e dikti.

RENATO SANCHES İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

Haberde, Bordo-mavili ekibin Fransız kulübü PSG’ye, oyuncu Renato Sanches için bir kiralama teklifi sunduğu belirtildi. Trabzonspor’un, PSG ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve kulübün oyuncunun yıllık maaşının yarısını üstlenmek istediği aktarıldı.

Öte yandan spor habercisi Yağız Sabuncuoğlu’nun bildirdiğine göre, Renato Sanches’in temsilcisi, Trabzonspor ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi. 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formayı giydiği Benfica’da 21 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.