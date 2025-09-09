Trabzonspor, Rakipleriyle Mücadele Edemedi

TARİHİ GÜN GELİYOR

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, 14 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz ekibi, “İstanbul’un 3 büyükleri” ile 680 gün sonra bir galibiyet peşinde koşacak. Trabzonspor, İstanbul temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son zaferini 4 Kasım 2023 tarihinde Fenerbahçe karşısında deplasmanda 3-2 kazanarak elde etti. Sonrasında ise bu rakiplere karşı 3 puan almayı başaramadı. Bordo-mavili takım, söz konusu takımlarla son 9 lig maçında 8 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde elde eden Trabzonspor, 2023-24 sezonunun 11. haftasında İstanbul’da Fenerbahçe’yi 3-2 yenmeyi başarmıştı. Ancak, Avcı sonrasında göreve gelen teknik direktörler Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galibiyet elde edemedi. Bu sezon içinde Fenerbahçe maçından sonra, Galatasaray’a 5-1, deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 ve kendi sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olarak beklenen başarıyı yakalayamadı.

Trabzonspor, geçmişteki performansıyla dikkat çekiyor. 2023-24 sezonunda, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş’a 3-2, geçtiğimiz sezon da Galatasaray’a Gaziantep’te 3-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanma şansını kaçırdı. Bordo-mavililer, son 11 karşılaşmada büyük zorluklar yaşadı ve bu süreçte 10 yenilgi ile 1 beraberlik elde etti. Bu bandın içerisinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galip gelememek, Trabzonspor’un hedeflediği başarıyı elde etmesini zorlaştırıyor.