Trabzonspor, Rakipleriyle Mücadele Edemedi

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, 14 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz ekibi, “İstanbul’un 3 büyükleri” ile 680 gün sonra bir galibiyet peşinde koşacak. Trabzonspor, İstanbul temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son zaferini 4 Kasım 2023 tarihinde Fenerbahçe karşısında deplasmanda 3-2 kazanarak elde etti. Sonrasında ise bu rakiplere karşı 3 puan almayı başaramadı. Bordo-mavili takım, söz konusu takımlarla son 9 lig maçında 8 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde elde eden Trabzonspor, 2023-24 sezonunun 11. haftasında İstanbul’da Fenerbahçe’yi 3-2 yenmeyi başarmıştı. Ancak, Avcı sonrasında göreve gelen teknik direktörler Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galibiyet elde edemedi. Bu sezon içinde Fenerbahçe maçından sonra, Galatasaray’a 5-1, deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 ve kendi sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olarak beklenen başarıyı yakalayamadı.

Trabzonspor, geçmişteki performansıyla dikkat çekiyor. 2023-24 sezonunda, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş’a 3-2, geçtiğimiz sezon da Galatasaray’a Gaziantep’te 3-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanma şansını kaçırdı. Bordo-mavililer, son 11 karşılaşmada büyük zorluklar yaşadı ve bu süreçte 10 yenilgi ile 1 beraberlik elde etti. Bu bandın içerisinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galip gelememek, Trabzonspor’un hedeflediği başarıyı elde etmesini zorlaştırıyor.

Fenerbahçe, Tedesco ile Anlaştı. İsmail Kartal Açıklama Yaptı

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaştı. İsmail Kartal, hakkındaki dedikodulara yanıt vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam ettiriyor. Bazı milli oyuncular katılmadı.

