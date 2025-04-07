Trabzonspor-Rizespor Maçı 19:00’da Olacak

MAÇİN SAATİ DEĞİŞTİ

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında gerçekleştirilecek olan Trabzonspor ve Çaykur Rizespor arasındaki Karadeniz derbisinin saati değişiyor. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor’un karşı karşıya geleceği bu önemli mücadele, Trabzon’da 16.00’da başlaması planlanan Trabzonspor Basketbol takımının şampiyonluk maçı nedeniyle 19.00’a alındı.

ÖNCEKİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce Trabzonspor ile Rizespor’un karşılaşmasının 13 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanacağını duyurmuştu. Ancak yapılan değişiklikle derbi, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.