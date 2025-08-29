Haberler

Trabzonspor, Samsunspor’a Hazırlandı

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında karşılaşacağı Samsunspor için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen çalışmada, oyuncular önce ısınma yaptı, ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

ANtrenman PROGRAMI TAMAMLANIYOR

Bordo-mavili takım, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Samsunspor maçına hazırlıklarını sonlandıracak. Bu hazırlık süreci, takımın maçta gösterdiği performansı doğrudan etkiliyor.

ÖNEMLİ

Güven Bana Yarışması, Gerilim Dolu

Güven Bana yarışması, yeni bölümlerinde izleyicileri düşündüren dikkat çekici sorularla dolu. Bu sorular, izleyicilerde merak ve heyecan yaratmaya devam ediyor.
Yarışmada Bilgi Ve Güven Belirleyici

Güven Bana yarışmasının son bölümünde sorular izleyicilerin ilgisini çekti. Seyirciler, soruların cevaplarını merakla bekledi, özellikle Rumeli Hisarı'nın hangi padişah döneminde yapıldığı konusu.

