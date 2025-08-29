Trabzonspor, Samsunspor’a Hazırlandı

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR
Trabzonspor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında karşılaşacağı Samsunspor için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen çalışmada, oyuncular önce ısınma yaptı, ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
ANtrenman PROGRAMI TAMAMLANIYOR
Bordo-mavili takım, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Samsunspor maçına hazırlıklarını sonlandıracak. Bu hazırlık süreci, takımın maçta gösterdiği performansı doğrudan etkiliyor.