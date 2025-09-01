Trabzonspor, Samsunspor ile berabere kaldı

TRABZONSPOR’UN GALİBİYET SERİSİ SONLANDI

Trabzonspor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırmış oldu. Süper Lig’deki ilk 3 haftayı galibiyetle kapatan bordo-mavililer, Samsunspor beraberliğiyle bu seriyi 3 maçta bırakmak zorunda kalıyor. Takım, rakip karşısında yalnızca 9 şut çekerek bu sezonki en düşük şut sayısında kaldı. Özellikle ikinci yarıda oyunu rakip sahaya yıkan Trabzonspor, galibiyet serisini sürdüremedi.

DERBİDE PUANLAR PAYLAŞILDI

Papara Park’ta oynanan karşılaşmaya Trabzonspor hızlı başlasa da aradığı üstünlüğü kurmakta zorlandı. Samsunspor ise kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. 15’inci dakikada Trabzonspor, Onuachu ile; 89’uncu dakikada ise Samsunspor, Mouandilmadji ile fileleri havalandırarak skoru belirlemiş oldu.

FAHİT TEKKE’DEN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonu değerlendirmesinde, “Maçın özellikle birkaç anı var, bence onlar kırılma anları. Bir tanesi en önemlisi bana göre Pina’nın sakatlanması. Üzgünüz ama moralimizi bozmaya gerek yok. Önümüzde daha çok çok maçlarımız var. İnşallah sakat oyuncularımızın geri gelmesi ile idmanlarda tekrarlara devam edeceğiz” diye belirtti.

YEREL BASINDAN YANSIMALAR

Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Samsunspor maçındaki beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde: Ekspres: Namağlup doludizgin, Günebakış: Trabzon’da seri sonu, Sonnokta: Trabzon frene bastı, Taka: Fırtına bu kez esmedi.