Trabzonspor, Samsunspor ile berabere kaldı. Fatih Tekke, 10 puan iyi dedi. Sakatlıklar sorun oluşturdu, üzgünüz. Onları iyi temsil etmek istiyoruz. Güçlü rakiplerle zorluk yaşayacağız. Hedefimiz her maçı kazanmak

maçın değerlendirildiği basın toplantısı

Trabzonspor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4 haftada elde ettikleri 10 puanın iyi bir sonuç olduğunu vurguladı. “Evet 2 puan kaybettik. Üzgünüz öncelikle. Derbi maçı, çok önemli bir maçtı” dedi. Maçın bazı anlarını kritik hafta anları olarak değerlendiren Tekke, Pina’nın sakatlanmasının etkisi üzerinden durarak konuşmasına devam etti.

takımın performansı ve sakatlıklar

Tekke, “Aslında çok iyi giden bir maç, çok güzel bir golle 1-0 öne geçtik. Fakat maç boyunca ön alan baskısını bırakarak, hakemin verdiği yanlış kararlarla birlikte özellikle ilk yarının son bölümünde baskı altına girdik” diye belirtti. İkinci yarıda yine iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Tekke, “İyi pozisyonlar yakaladık. Fakat Felipe’nin sakatlanması ve Onuachu’nun da erken bir kart yemesi nedeniyle zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kaldık” dedi.

moral bozmadan devam etme vurgusu

Tekke, yaşanan talihsizlikler karşısında moral bozmaya gerek olmadığını belirtti. “Son dakikalarda talihsiz bir gol yedik ve birer puan paylaşıldı. Önümüzde birçok maç var, sakatlıkların ciddi olmadığı görünürse tekrardan idmanlara devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Takımda genç oyuncuların gelişiminin önemli olduğunu dile getiren Tekke, transfer süreçlerinin zor olduğunu vurgulayarak, “Bunu defaatle söyledim, transfer kolay olmuyor. Şimdi bekleyeceğiz” dedi.

reisin maç yorumu ve gelecek hedefler

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, iki farklı yarı izlediklerini dile getirerek, “Birinci yarıda takımın biraz yorgun olduğuna kanaat getirdim. Özgüven eksikliği yaşadık ancak ikinci yarıda daha iyi bir performans sergiledik” dedi. Aldıkları 1 puanın adil olduğunu belirten Reis, tirbün desteği için taraftarlara teşekkür etti.

Reis, Konferans Ligi’ndeki rakiplerinin zor olacağını ve maçların kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. “Her maçı kazanmak isteyeceğiz. İlk karşılaşma ekimin başında gerçekleşecek, ligde puanlar almak zorundayız” diye ekledi.