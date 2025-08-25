Haberler

Trabzonspor, Samsunspor ile Maç Hazırlığında

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu önemli karşılaşma için antrenmanlarına hız verdi. Ligin ilk 3 haftasında kaybetmeyen ve 9 puan toplayan bordo-mavililerin morallerinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Antrenman, Teknik Direktör Fatih Tekke önderliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antalyaspor maçında görev alan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınmanın ardından yüksek tempoda koşu yaptı. Ayrıca, dar alanda çift kale maç çalışmasına da katıldılar. Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından 27 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Marmara Adası’nda Yangın Kontrol Altında

Marmara Adası'ndaki yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi ancak helikopter destekli müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da hızla başlatıldı.
Yalova’da Motosiklet Kazası Oldu

Yalova-Termal yolunda motosikletin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

