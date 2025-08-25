Trabzonspor, Samsunspor ile Maç Hazırlığında

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu önemli karşılaşma için antrenmanlarına hız verdi. Ligin ilk 3 haftasında kaybetmeyen ve 9 puan toplayan bordo-mavililerin morallerinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Antrenman, Teknik Direktör Fatih Tekke önderliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antalyaspor maçında görev alan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınmanın ardından yüksek tempoda koşu yaptı. Ayrıca, dar alanda çift kale maç çalışmasına da katıldılar. Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından 27 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.